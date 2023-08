OL ‍: Embrouille autour de ce joueur, Textor doit trancher

Dans : OL.

Il y a tout juste un an, l’OL officialisait la signature de Pathé Mboup, recruté en provenance du l’AS Dakar Sacré Cœur. Un joueur qui fait aujourd’hui débat au sein de la galaxie Eagle pilotée par John Textor.

L’ailier gauche de 19 ans n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe professionnelle de l'Olympique Lyonnais dirigée par Laurent Blanc la saison dernière et s’est donc contenté de jouer en National 2. Pathé Mboup s’est montré à son avantage avec 8 buts et 1 passe décisive en l’espace de 20 matchs, des performances qui n’ont pas échappé au staff de l’équipe professionnelle. C’est ainsi que d’après les informations de Julien Denoël, Laurent Blanc souhaite intégrer Pathé Mboup au groupe professionnel de manière progressive et réfléchit à l’opportunité de le lancer en Ligue 1 en 2023-2024.

Mais la situation de l’ancien joueur du Standard est compliquée car au moment où Mboup pourrait avoir sa chance avec parcimonie du côté de l’OL, le club de Molenbeek s’intéresse à lui. Il n’échappera à personne qu’il s’agit d’un autre club détenu par John Textor. « Pathé Mboup au RWDM ? Le joueur de Lyon plait à Caçapa mais aussi à Laurent Blanc. Autant dire que le deal autour de l'ancien joueur du Standard est compliqué... pour le moment. A voir quand la Ligue 1 aura repris » a publié sur son compte le journaliste belge.

Textor va devoir trancher le cas Mboup

Autant dire que John Textor aura certainement son mot à dire dans les prochains jours pour trancher ce dossier dans lequel les entraîneurs de deux de ses clubs sont en concurrence. Les supporters de l’OL de leur côté n’ont pas manqué de souligner que malgré son intention de l’intégrer, Laurent Blanc n’a quasiment pas utilisé Pathé Mboup lors des matchs amicaux de l’Olympique Lyonnais. Pour son développement, le Sénégalais a donc peut-être tout intérêt à filer du côté de Molenbeek. Contractuellement, l’attaquant de 19 ans est lié à l’OL jusqu’en juin 2024. A moins de le prolonger, le club rhodanien a donc tout intérêt à le vendre cet été…