OL ‍: Cherki superstar, ce joueur avait le scoop

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Entré en jeu en seconde période contre Toulouse, Rayan Cherki a permis à l'OL de s'imposer alors que Lyon était mal embarqué et mené au score.

Poussé loin des Espoirs tricolores par Thierry Henry et mis une fois de plus sur le banc des remplaçants par Pierre Sage, Rayan Cherki avait des choses à prouver vendredi soir contre Toulouse. Et le joueur lyonnais n'a pas déçu quand son entraîneur l'a fait entrer après la pause. Auteur du but de l'égalisation de l'OL, Cherki a ensuite délivré la passe décisive qui a permis à Jake O'Brien de marquer le but qui a apporté trois points à Lyon. Une masterclass de celui qui alterne le très bon et le très mauvais depuis le début de la saison au point d'agacer les supporters du club de John Textor. Si vendredi soir, Rayan Cherki a étonné pas mal de monde, ce n'est pas du tout le cas de Clinton Mata, le défenseur de l'OL.

Cherki revanchard, c'était écrit d'avance

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais à Toulouse, Clinton Mata a reconnu que dès la veille, lors du dernier entraînement avant le déplacement au Stadium, il avait bien compris que Rayan Cherki était revanchard et dans une forme éblouissante. « Oui, c’est Rayan qui fait la différence contre Toulouse et je ne suis pas surpris. Jeudi, à l'entraînement, il avait déjà montré de belles choses et ça s'est confirmé. Donc, je suis super content pour lui. C'est normal, on a un grand talent avec beaucoup de caractère. C'est important d'en avoir dans le football. Aujourd'hui, il a apporté sur le terrain et c'est ça le plus important », a confié le défenseur de l'Olympique Lyonnais. A Cherki de maintenant confirmer sur la durée qu'il a besoin de se faire fouetter pour donne le meilleur de lui-même.