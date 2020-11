OL : Depay se prend un stop, Messi l'interdit de signer au Barça

Dans : OL.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais cette saison, Memphis Depay figure toujours sur les tablettes du FC Barcelone en vue du prochain mercato.

Malgré un départ mitigé, l'international néerlandais réalise quand même un bon début de saison. Pleinement concentré sur son sujet depuis la mi-octobre et la fin du mercato, l’attaquant de 26 ans a marqué cinq buts et délivré trois passes décisives en 10 matchs de Ligue 1. De quoi finir de convaincre Ronald Koeman. L’été dernier, le coach du Barça avait fait tout son possible pour recruter son compatriote, mais le club catalan n’avait pas eu les liquidités nécessaires pour le faire venir. Partie remise ? Potentiellement, puisque Depay est toujours annoncé dans le viseur de Barcelone pour le prochain marché hivernal. Mais avant de dépenser 10 millions d’euros pour racheter les six derniers mois du contrat de Depay à l’OL, le FCB devra d’abord vendre des joueurs indésirables. Ce qui ne sera pas chose aisée en cette période de crise du Covid-19.

Outre ce problème financier, Memphis pourrait bien être recalé à cause du vestiaire. En effet, selon Diariogol, Leo Messi et les poids lourds blaugrana ne veulent pas de Depay. « Leo Messi est le premier à élever la voix contre le transfert de Depay, assurant que Memphis est le parfait exemple de ce qu'il a appelé des patchs. Pour Leo, l'attaquant néerlandais n'est pas la solution, pas pour l'instant et encore moins pour l'avenir », détaille le média espagnol. Pas vraiment considéré comme un pur avant-centre, sachant que Depay est plutôt un joueur libre à Lyon, l’ancien de Manchester United est encore loin de Barcelone. Au plus grand bonheur de Jean-Michal Aulas, qui espère bien conserver Depay jusqu’à la fin de cette saison.