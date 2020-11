OL : Aulas climatise Koeman, c’est non pour Depay

Dans : OL.

Tout proche de rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, puisque seul un imbroglio administratif a empêché la transaction de se faire, Memphis Depay ne cache pas son envie de rejoindre le club blaugrana au plus vite.

C’est compréhensible, puisque l’attaquant néerlandais se trouve à l’approche de la fin de son contrat, et a envie de rejoindre une formation qui lutte chaque saison pour au moins s’approcher du dernier carré de la Ligue des Champions. La réciproque est réelle, puisque Ronald Koeman n’a jamais caché son désir de faire signer son compatriote le plus tôt possible. Financièrement, l’opération va être difficile à mener à bien, sachant que le Barça doit encore faire du vide dans son vestiaire et sa masse salariale. Et en plus de cela, l’OL a aussi son mot à dire. Même si Jean-Michel Aulas ne peut pas négocier grand chose vue la situation contractuelle de son attaquant, il a tout de même tenu à faire passer un message de fermeté qui va surprendre, mais tant à montrer qu’il veut conserver une équipe compétitive jusqu’au bout.

« Memphis, je n'ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder. J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m'a écouté à l'époque du mercato puisqu'on le voyait partir. Il faut absolument réussir la saison. On a mal démarré, mais on est en capacité d’aller plus haut, donc il va rester », a prévenu sur RMC le président de l’OL, qui a renoncé par contre à l’idée de lui faire prolonger son contrat. Mais au moins, Memphis Depay, qui s’est récemment plaint du comportement de certains de ses coéquipiers, va devoir faire avec pour tout le reste de la saison.