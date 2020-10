OL : Depay à Barcelone, un coup tordu a plombé Lyon !

Dans : OL.

Priorité du FC Barcelone en attaque, Memphis Depay n’a finalement pas rejoint l’Espagne, et va disputer une ultime saison à l’Olympique Lyonnais.

Le capitaine de l’OL n’avait pas caché son envie de rejoindre Barcelone, où son ancien entraîneur en sélection Ronald Koeman le désirait plus que tout au mercato. Malgré de longues discussions avec l’Olympique Lyonnais et un accord très rapidement trouvé avec Memphis Depay, le Barça n’a pas été en mesure de boucler l’opération et d’officialiser la venue de l’international néerlandais. La faute à… la Ligue espagnole de football. Selon les informations d’Onze TV, la ligue aurait mis son véto à la transaction, car la venue du Néerlandais aurait fait dépasser le plafond salarial autorisé par l’instance.

Le média informe par ailleurs qu’un accord financier avait été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone pour le transfert de Memphis Depay. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la somme dévoilée risque d’en surprendre plus d’un. En effet, le Barça et l’OL se seraient entendus sur un montant de 5 ME cash plus 10 ME de bonus. Un prix relativement faible pour Memphis Depay, qui s’explique principalement par la situation contractuelle du Néerlandais et par la grave blessure contractée par l’ancien joueur de Manchester United en décembre 2019. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone reviendra à la charge au mois de janvier, ce qui n’est pas impossible selon le média, qui explique qu’une signature de Memphis Depay dans trois mois contre une très faible indemnité est envisageable. A moins que le Barça ait la patience d’attendre le mois de juin pour profiter de l’attaquant de l’OL, ce qui permettrait au club catalan de le récupérer gratuitement…