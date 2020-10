OL : Depay se préparait déjà à écraser le Real Madrid

Dans : OL.

Jusqu’au bout de la nuit, Memphis Depay a espéré le feu vert de l’OL et du FC Barcelone afin de signer en faveur du vice-champion d’Espagne en titre.

Les espoirs de l’international néerlandais de l’Olympique Lyonnais sont restés vains. Aux alentours de 23h30, l’information tombait : Memphis Depay allait bien rester une saison supplémentaire dans la capitale des Gaules, le FC Barcelone n’ayant pas les moyens de le recruter en raison du départ avorté d’Ousmane Dembélé à Manchester United. Un rude coup pour l’OL, qui va sans doute perdre son meilleur joueur pour zéro euro dans un an, mais également pour Memphis Depay lui-même. Car, comme rapporté ce mardi par 20 Minutes, le taulier de la sélection néerlandaise s’imaginait déjà à Barcelone avec son mentor Ronald Koeman.

« Memphis Depay va donc devoir oublier les chocs qu’il s’imaginait disputer dès ce mois-ci contre le Real Madrid et la Juventus pour se concentrer sur un passionnant déplacement à Strasbourg le 18 octobre. Comment dit-on « se mouiller la nuque » en néerlandais ? » souligne avec un brin d'ironie le média, pour qui le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Strasbourg risque d’être délicat à gérer pour Memphis Depay, nommé capitaine de l’OL la saison dernière par Rudi Garcia et qui n’était pas titulaire face à Marseille dimanche soir en raison de l’incertitude liée à son avenir. Plus que jamais, l’ex-coach de l’AS Roma et du LOSC va devoir panser les plaies de Memphis Depay et relancer son attaquant, dont l’OL aura bien besoin pour rebondir au vu de son début de championnat catastrophique (7 points en 6 matchs). Dans cette histoire, tout le monde semble perdant, de Barcelone à Memphis Depay en passant par l’Olympique Lyonnais… à moins que Jean-Michel Aulas ne parvienne à prolonger le bail de sa star d’ici au mois de janvier, ce qui semble hautement improbable.