OL : Cherki scruté par l'Europe entière contre la Juventus ?

Du haut de ses 16 ans et demi, Rayan Cherki fait déjà beaucoup parler à l’Olympique Lyonnais et bien au-delà.

En fin de semaine dernière, Rudi Garcia avait tenté de calmer l’euphorie autour de sa pépite offensive. « Il est formé physiquement mais il n’a que 16 ans et demi, c’est encore un gamin. Le talent ne suffit pas pour aller le plus haut possible, il faut qu’il ferme ses écoutilles, qu’il n’entende pas ce qui se dit autour de lui, qu’il est le plus beau et le plus fort » indiquait notamment l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, dont la volonté sera très certainement de garder bien au chaud Rayan Cherki sur le banc lors du match aller face à la Juventus Turin en 8e de finale de la Ligue des Champions au Groupama Stadium, mercredi.

Sept géants d'Europe intéressés par Cherki

Au cas où Rayan Cherki soit lancé dans l’arène contre la Juventus Turin, il est toutefois évident que l’Europe entière scrutera sa performance. Car selon les informations de Calcio Mercato, au moins sept des plus grands clubs du monde sont très intéressés par la pépite n°1 du centre de formation de l’Olympique Lyonnais : le Milan AC, Manchester United, le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, l’Ajax Amsterdam… et la Juventus Turin, justement. Selon le média italien, l’intérêt de la Vieille Dame pour Rayan Cherki remonte à plus d’un an, et son cas pourrait être au cœur des discussions entre Jean-Michel Aulas, Juninho et les dirigeants turinois avant la rencontre de mercredi à Décines. Même si évidemment, il est hors de question pour l’Olympique Lyonnais d’entendre parler d’un départ de Cherki, celui qui sera « plus fort que Mbappé s’il reste plusieurs années à l’OL » selon Jean-Michel Aulas, qui confiait son admiration pour son jeune meneur de jeu dans la presse italienne la semaine dernière.