OL : Cherki plus fort que Mbappé, le pari fou de JM Aulas !

Dans cinq jours, l’Olympique Lyonnais affrontera la Juventus Turin en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Groupama Stadium.

Un match très attendu en France, mais également en Italie puisque la Juventus Turin n’est pas dans une grande forme en Série A. Ce vendredi, c’est d’ailleurs dans la presse transalpine que Jean-Michel Aulas a pris la parole, après avoir multiplié les interviews en France depuis la semaine dernière. Au cours d’un entretien avec Tuttosport, le président de l’Olympique Lyonnais a notamment évoqué la folle ascension de Rayan Cherki, dont les performances n’ont pas échappé aux cadors européens tels que le Real Madrid… ou la Juventus Turin, justement. Et tandis que des comparaisons fleurissent avec Kylian Mbappé en raison de la précocité du joueur de 16 ans et demi, Jean-Michel Aulas a carrément annoncé que le phénomène Cherki était encore plus impressionnant que le phénomène Mbappé.

« Rayan Cherki comme Kylian Mbappé ? Il est peut-être encore plus technique que Kylian Mbappé. Mais surtout, il s’est révélé encore plus tôt. S’il reste à Lyon plusieurs années encore, il deviendra plus fort que Kylian Mbappé » a annoncé le président de l’Olympique Lyonnais. Des propos qui vont coller une sacrée pression au joueur de 16 ans, et qui ne vont pas vraiment dans le sens de ce que Rudi Garcia réclamait en conférence de presse jeudi. Pour rappel, l’entraîneur de l’OL appelait à la prudence à 24 heures du match à Metz concernant Rayan Cherki, indiquant qu’il n’était « ni le plus beau ni le plus fort » et que « le talent ne suffit pas » dans le football professionnel. Visiblement, Jean-Michel Aulas se moque pas mal des recommandations de son nouvel entraîneur au moment de s’enflammer pour la pépite n°1 de son centre de formation.