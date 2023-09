OL ‍: Cherki est prévenu, Grosso ne l’aime pas

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Lors de son premier match sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso n'a pas hésité à faire de gros changements et le plus important est sans doute l'absence de Rayan Cherki.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Laurent Blanc, Rayan Cherki ne semble pas avoir la même confiance accordée par son nouveau coach. À l'occasion de la défaite 1-0 contre le Stade Brestois, Fabio Grosso a dirigé son premier match avec l'OL. Une rencontre terne et très pauvre offensivement, où Rayan Cherki a été laissé sur le banc, au profit de Diego Moreira. Le Portugais était pourtant jusqu'alors très inexpérimenté avec seulement 14 minutes en Ligue 1, avant le match à Francis Le Blé. Le technicien italien a été recruté pour insuffler une nouvelle dynamique, quitte à faire des choix parfois polémiques. Car si Cherki est présenté comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation lyonnais, il peine encore à réellement exploser. Fabio Grosso n'apprécie pas vraiment son profil, assure RMC, pour qui l'entraineur italien n'a pas mis l'international espoirs sur le banc par hasard lors de son premier match.

Cherki, première victime de l'ère Grosso ?

Rayan Cherki pourrait ainsi faire les frais de l'arrivée de l'ancien joueur de Lyon, de retour dans son club. Grosso s'est passé des services du milieu offensif et a expliqué pourquoi. « J'ai confiance en lui, mais j'ai préféré mettre d'autres joueurs » a déclaré l'Italien en conférence de presse. Adoubé par les supporters rhodaniens pour être resté pendant la tempête, malgré les offres de gros clubs européens, Cherki va peut-être ironiquement vivre une saison sur le banc. Un statut qui ne va probablement pas plaire du tout au joueur de 20 ans. En 108 matchs disputés avec les Gones, il n'a inscrit que 14 buts et a délivré 13 passes décisives. Vraisemblablement, c'est trop insuffisant pour l'Italien, qui en fait également une question de principes de jeu. Contre Reims, Lyon aura l'obligation de battre la formation de Will Still, afin de sortir de la zone rouge. Il est probable que Grosso se passe une nouvelle fois de Rayan Cherki.