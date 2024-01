OL ‍: David Carmo à Lyon, l'offre qui change tout

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato hivernal, l’OL n’a pas dit son dernier mot dans le dossier David Carmo qui semblait pourtant enterré.

Après avoir recruté Adryelson en provenance de Botafogo il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais a pour objectif de recruter un second joueur en défense centrale d’ici la fin du mois de janvier. Un grand espoir sud-américain a été recruté, l’objectif est maintenant de faire venir un joueur plus confirmé au niveau européen. Depuis plusieurs jours, David Friio et Matthieu Louis-Jean se plient en quatre pour convaincre le FC Porto de lâcher David Carmo. Le défenseur central portugais de 24 ans a peu de chances de rester chez les Dragons et ces dernières heures, c’est l’Olympiakos qui tenait la corde pour accueillir David Carmo.

Lyon tente une ultime offensive pour David Carmo

Mais alors que la tendance était à un départ du joueur en Grèce, l’Olympique Lyonnais n’a pas dit son dernier mot. C’est ainsi que selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, une offre de la dernière chance a été transmise par les Gones au FC Porto pour s’offrir David Carmo. Le journaliste dévoile que l’OL propose désormais un prêt payant de 500.000 euros plus 100.000 euros en cas de maintien en plus d’une option d’achat dont le montant n’a pas filtré. De son côté, le FC Porto tente de trouver un remplaçant à David Carmo.

❗️Lyon revient à la charge pour David Carmo 🇵🇹



🔹 L’OL a revu à la hausse son offre de prêt payant (500k€ + 100k€ en cas de maintien) + OA



🔹 Porto essaye de lui trouver un remplaçant. L’offre OL > à celle de l’Olympiakos qui était proche de boucler le deal@nicolas_vilas pic.twitter.com/uQ3qLS6THB — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 21, 2024

Mais en cas de départ du Portugais, Lyon tient maintenant la corde puisque selon la radio, l’offre des Gones est supérieure à celle de l’Olympiakos. Un gros retournement de situation dans ce dossier dans la mesure où le club grec était « proche de boucler le deal » selon Fabrice Hawkins. Reste maintenant à savoir si l’état-major de l’Olympique Lyonnais parviendra à trouver les arguments pour convaincre Porto ainsi que le joueur, ce qui mettrait fin à la recherche de l’oiseau rare en défense centrale lors de ce mercato hivernal. Un recrutement d’autant plus nécessaire que Sinaly Diomandé, qui suscite l’intérêt de Salzbourg, pourrait faire ses valises dans les jours à venir.