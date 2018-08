OL : Ce remplaçant de l'OL affole l'Europe au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

S’il n’a pas trouvé de porte de sortie en Angleterre, Maxwel Cornet a toujours de grandes chances de quitter l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, l’international ivoirien de l’OL a la cote en Allemagne, où Wolfsburg a déjà proposé entre 10 et 15ME à Jean-Michel Aulas (offre refusée). Et selon L’Equipe, d’autres formations se sont récemment penchées sur la situation de l’éternel remplaçant de Bruno Genesio dans la capitale des Gaules : Schalke 04 et l’AS Roma ont ainsi entamé des démarches concrètes pour le recrutement de l’ailier lyonnais, sous contrat avec le récent 3e de Ligue 1 jusqu’en juin 2021.

« Des offres orales ont même déjà été transmises mais l'OL a fait savoir qu'il n'ouvrirait pas la porte à un départ de l'international ivoirien en-dessous d'une indemnité de transfert de 20M€ ainsi que 30% à la revente » précise le quotidien national. Autrement dit, la porte est ouverte pour un départ de Maxwel Cornet, mais il ne faudra pas compter sur Jean-Michel Aulas pour le brader. L’attaquant de 21 ans, qui a inscrit 7 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, ne sera certainement pas remplacé au mercato s’il venait à quitter le navire rhodanien.