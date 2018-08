OL : Aulas fixe un prix royal pour Cornet, un club surprenant arrive !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Quelques jours après avoir perdu Myziane Maolida, qui a été transféré à l’OGC Nice pour 10ME, Lyon pourrait bien vendre un nouveau joueur offensif.

Il s’agit de Maxwel Cornet. Courtisé en Angleterre, l’international ivoirien n’a finalement pas trouvé chaussure à son pied avant la fin du mercato en Premier League. Mais visiblement, l’homme aux 7 buts et 8 passes décisives la saison dernière a également une belle cote en Allemagne. Ainsi selon Le Parisien, Wolfsburg a manifesté de manière très concrète son intérêt à l’égard de Cornet auprès de la direction lyonnaise.

« Le club de Bundesliga, 16e du dernier championnat, a fait parvenir une proposition à Lyon, entre 10 et 15ME, selon des sources lyonnaises » explique le média francilien. Une proposition refusée par Jean-Michel Aulas, qui réclame une petite fortune pour cet éternel remplaçant de Bruno Genesio : 20ME. Trop cher pour Wolfsburg ? Pas certain, la tendance étant plus que jamais à un départ d’ici le 31 août, date de la fin du mercato. Maolida n’ayant déjà pas été remplacé, reste à voir si l’OL s’activera pour trouver un joueur offensif en cas de départ de Cornet. Cela n’est pas une certitude, Bruno Genesio ayant déjà dans ses rangs Diaz, Depay, Fekir, Traoré ou encore Terrier et Gouiri…