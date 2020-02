OL : Bye-bye le podium, Pierre Ménès est sans pitié avec Lyon

Dans : OL.

Battu à Nice dimanche après-midi (1-2), l’Olympique Lyonnais se devait de reprendre sa marche en avant contre Amiens. Mais les hommes de Rudi Garcia ont concédé le match nul à domicile (0-0).

Dans un Groupama Stadium clairsemé, l’OL n’a pas été capable de faire sauter le verrou picard malgré quelques belles actions, notamment en deuxième mi-temps sous l’impulsion de Rayan Cherki. Marseille et Lille ayant gagné cette semaine, le podium s’éloigne pour Lyon, relégué à 13 points de l’OM, à 7 points de Rennes et à 4 points des Dogues. La Ligue des Champions va être très difficile à aller chercher selon Pierre Ménès, pour qui ce résultat est tout simplement intolérable.

« C’est du Groupama Stadium qu’est venue la déception du soir. Alors c’est sûr, Gurtner a fait un grand match. Mais il faut reconnaître qu’Amiens a aussi eu des opportunités et que Lopes a dû s’employer. Dans la situation et le besoin urgent de points de l’OL, c’est presque intolérable d’en perdre deux à domicile face à des Amiénois si mal en point depuis des semaines. On retrouve cette irrégularité chronique dans les performances des Lyonnais, qui dure depuis trop longtemps, quel que soit l’entraîneur en place sur le banc. A force de perdre des points, la course à la Ligue des Champions va devenir de plus en plus compliquée pour les Rhodaniens » a indiqué le journaliste de Canal Plus, très inquiet pour l’Olympique Lyonnais dans la course au podium. Surtout quand on sait que lors de la prochaine journée, les Gones iront au Parc des Princes pour y défier le PSG tandis que Marseille, Lille et Rennes auront des matchs plus abordables, respectivement contre Toulouse, Angers et Brest.