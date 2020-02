Lyon n'avance plus, Nîmes sort du rouge

Dans : Ligue 1.

Après sa déconvenue à Nice, l’Olympique Lyonnais espérait profiter de la venue d’une faible formation amiénoise pour se refaire la santé et éventuellement reprendre des points sur les équipes du podium. Mais les joueurs de Rudi Garcia ont montré un mauvais visage à leurs supporters et le 0-0 qui a conclu cette rencontre résume bien le niveau de l’OL et de l’ASC. A quelques jours de son déplacement au PSG, Lyon ne rassure pas.

Mais derrière Lyon, personne n’a profité de ce score de parité. En effet, Montpellier a été tenu en échec par Metz (1-1), tout comme Bordeaux à Brest (1-1). Un score qui était d’ailleurs le tube de cette soirée puisque Reims et Nice se séparaient sur cette marque.

Dans le bas du classement, Nîmes a quitté la 19e place grâce à sa victoire contre Dijon (2-0), tandis que Toulouse a renoué avec…la défaite en étant battu au Stadium par Strasbourg (0-1).