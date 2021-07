OL : Bosz, ça promet un feu d’artifice à Lyon

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais prépare la saison avec un nouveau coach, Peter Bosz, qui a pris la succession de Rudi Garcia.

Chez les supporters lyonnais, l’impatience prédomine à l’heure de découvrir le visage de l’OL de Peter Bosz, particulièrement reconnu pour sa faculté à faire jouer un football offensif à ses équipes. Sous ses ordres, l’Ajax Amsterdam a brillé, ce qui peut légitimement rendre optimiste. A la veille du match amical entre Lyon et Bourg-Péronnas, le coach du FCBP s’est exprimé au sujet de la nomination de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais, qui le concerne indirectement car un partenariat existe entre les deux clubs, ce qui permet à Bourg-Péronnas de récupérer des jeunes de l’OL en prêt. Alain Pochat est très optimiste pour Lyon et très élogieux envers le coach néerlandais.

« On était impressionné par la qualité de jeu de l'Ajax. C'est un homme qui privilégie l'offensive et on ne va pas s'en plaindre. On a besoin de ces entraîneurs qui prônent le beau jeu et je suis plutôt adepte de ça. Je me ravis de voir des coachs qui font bien jouer leurs équipes, qui proposent des choses pour aller gagner des matches et pas seulement se contenter de défendre. On a un partenariat avec l'Olympique lyonnais. En fonction des postes, il y a toujours une attention particulière de voir évoluer les jeunes joueurs de l'OL » a lancé l’entraîneur du FC Bourg-Péronnas dans des propos rapportés par le site Olympique et Lyonnais. Reste maintenant à voir de quelle manière la mayonnaise va prendre entre Peter Bosz et les joueurs rhodaniens à l’approche de cette saison durant laquelle l’OL aura l’objectif de briller en Ligue Europa et de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Tout en jouant un football offensif, fidèle aux principes de son nouveau coach.