OL : Benzema à Lyon, Juninho fait une énorme promesse

L’OL rêve de faire revenir Karim Benzema à Lyon. Le directeur sportif Juninho l’a rapporté sur les ondes de RMC et espère que cela se fera d’ici les prochaines années.

Un directeur sportif a un rôle prépondérant sur le mercato, d’autant plus quand le club en question, l’Olympique Lyonnais, souhaite retrouver le sommet du football français et concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. Juninho a donc la tâche de gérer plusieurs dossiers. L’un d’entre eux se nomme Karim Benzema (32 ans). Depuis son départ de Lyon pour le Real Madrid en 2009, l’attaquant français est devenu l’un des meilleurs au monde à son poste. Faire revenir l’enfant du club est une volonté. Tout le monde l’espère chez les Gones, des dirigeants aux supporters. Invité dans l’émission Top of the Foot sur RMC, le directeur sportif lyonnais l'a évoqué.

« C’est notre rêve que Karim termine chez nous. Mais aujourd’hui il est encore très performant. C’est le rêve de tout le monde ici, qu’il revienne ici pour peut-être deux saisons, jouer la Ligue des Champions avec nous, marquer des buts, etc. » L’OL entend bien tenter sa chance dans le futur pour faire revenir celui qui avait celui qui avait 22 ans quand il est parti. Juninho en a fait part. « Est-ce qu’on va réussir ou pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, il va falloir faire un effort car on ne peut pas payer le salaire qu’il touche au Real Madrid. On attend le bon moment pour mettre le projet sur la table. » En attendant, Karim Benzema continue d’écrire l’histoire du Real Madrid mais la page espagnole se tournera bel et bien un jour …