L’OL recrute d’urgence un chouchou de Twitter

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a encore beaucoup de travail avant de remonter la pente, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Pour y parvenir, la direction ne veut ignorer aucun détail...

Rien ne va à l'OL depuis quelque temps et il est urgent de trouver des solutions pour redresser la barre. Fabio Grosso a encore beaucoup de travail devant lui avec son groupe. Mais c'est aussi le cas de tout le club rhodanien. Tous les détails seront importants pour l'OL. Pour contribuer à sa bonne santé, Lyon peaufine son staff. Et après l’arrivée de Matthieu Louis-Jean comme chef du recrutement et de Benjamin Charier à ses côtés, l’OL a décidé de miser sur Mickaël Marques pour venir occuper le poste de Technical Scout. Le spécialiste sera chargé de travailler principalement sur la vidéo.

John Textor tient ses promesses

Je suis très ému et fier de vous annoncer mon intégration dans la cellule de recrutement de l'OL.



Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenu et aidé à progresser pour y arriver ainsi que @bencharier et Mathieu Louis-Jean pour leur confiance. — Mickaël Marques (@MyckiMFootball) October 13, 2023

Cette arrivée à l'OL est bien évidemment une grande fierté pour Mickaël Marques, qui aurait déjà pu signer dans le Rhône sous l'ère Juninho avant que le club ne décide d'arrêter les discussions. Mais Marques aura bien sa chance, lui qui est devenu une petite star sur X au fil des années avec ses plus de 35 000 abonnés. D'ailleurs, le scout a récemment fait part de son émotion sur son compte en postant : « Je suis très ému et fier de vous annoncer mon intégration dans la cellule de recrutement de l'OL. Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenu et aidé à progresser pour y arriver ainsi que @bencharier et Mathieu Louis-Jean pour leur confiance ». A lui désormais de trouver ses marques pour tenter d'apporter sa pierre dans ce nouvel Olympique Lyonnais. En tout cas, son arrivée va dans le sens des promesses faites par John Textor, qui voulait réorganiser la cellule de recrutement en y intégrant quelques profils neufs et jeunes.