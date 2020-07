OL : Karim Benzema, un incroyable retour à Lyon est possible !

Dans : OL.

En passe de gagner un nouveau titre avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait décider de finir sa carrière sous le maillot de l'Olympique Lyonnais ou d'intégrer le staff.

Le Real Madrid peut décrocher un énième titre de champion d’Espagne ce jeudi soir et c’est une évidence, les Merengue devront une grande partie de cette couronne nationale à Karim Benzema. L’attaquant français a mené la formation de Zinedine Zidane comme jamais, et sans Cristiano Ronaldo l’attaquant français a prouvé qu’il était bien l’un des meilleurs joueurs du monde. Reste que Karim Benzema a 32 ans et qu’il doit penser à son avenir. Invité mercredi soir de Barth Ruzza sur OL-TV, Karim Djaziri, ancien représentant de KB9 dont il est resté très proche, a reconnu que le retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais n’était pas du tout un sujet tabou.

Pour lui, Karim Benzema a clairement le désir de revenir à l’OL d’une manière ou d’une autre. « Aujourd’hui, avec la situation qu’il vit au Real Madrid, il est au summum de ce que veut un jour de foot. C’est à dire jouer au Real, être très proche de son entraîneur, adulé par le public. Aujourd’hui, ce n’est pas envisageable à l’instant T, c’est à dire cette saison et la saison prochaine. Après, depuis qu’il est parti de Lyon, Karim n’a qu’une envie, c’est de revenir à Lyon. Est-ce que ce sera comme joueur ? Quand on en parle, il me dit : « je reviens avec des jeunes ». Quand il y avait la génération Tolisso, Lacazette. Nabil, il y avait un gros potentiel et un joueur comme Karim pouvait faire passer un cap à l’OL. Ça reste un regret pour Karim de ne pas être allé plus loin en Champion’s League. L’année où il est parti, l’Olympique Lyonnais a fait une demi-finale, alors que lui avait été éliminé par l’OL lors des huitièmes de finale (...) C’est dans un coin de sa tête. Ouais je pense que c’est possible. S’il a les jambes et qu’il se dit que c’est le moment d’y aller et qu’il y a de quoi faire quelque chose de bien, il reviendra. Si ce n’est pas comme joueur, je le vois revenir à l’OL dans un autre rôle peut-être. Mais lui, je sais qu’il a très envie », a confié, lors d’OL Night System, Karim Djaziri. Les supporters de Lyon peuvent croiser les doigts.