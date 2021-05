OL : Benlamri quitte Lyon sans regret

Dans : OL.

En plus de Rudi Garcia et Memphis Depay, l'OL s'apprête à perdre Djamel Benlamri, qui ne sera pas conservé par le club.

En lice pour s'emparer de la troisième place synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions lors de la dernière journée, Lyon a finalement échoué, battu par l'OGC Nice. Hors du podium pour la deuxième saison consécutive, l'OL s'apprête à vivre une période de transition. En fin de contrat, Memphis Depay a disputé son dernier match avec les Gones, avant de s'envoler pour le Barça, la Juventus ou un autre top club européen. Rudi Garcia, jugé principal responsable par les supporters, n'a pas été conservé par Jean-Michel Aulas, qui rêve de Christophe Galtier pour le remplacer. Mais un joueur moins connu devrait lui aussi se voir indiquer la porte de sortie.

Benlamri pas conservé

D'après les informations de FootMercato, Djamel Benlamri vit ses derniers moments dans le Rhône. En octobre 2020, l'OL recrutait l'international algérien pour combler le départ Joachim Andersen vers Fulham. Arrivé en tant que numéro 3, le défenseur a rapidement reculé dans la hiérarchie malgré des bons débuts, ne prenant part qu'à huit malheureux petits matchs au cours de la saison. Aujourd'hui derrière Marcelo, Denayer et Diomandé, Benlamri ne sera pas conservé par l'OL. Alors qu'il avait signé pour une année plus une en option, le joueur de 31 ans pourrait rebondir au Moyen-Orient ou en Turquie, où plusieurs clubs sont intéressés par son profil. Ironie du sort, le joueur qu'était venu remplacer Benlamri fait son retour au moment où lui quittera probablement le club. Suite à la relégation de Fulham en deuxième division, Andersen est de retour à Lyon. Toutefois, il devrait rapidement être vendu. En fin de contrat avec le Stade Rennais, Damien Da Silva est très proche d'un accord pour rejoindre l'OL et ainsi être le quatrième défenseur central de l'effectif.