OL : Dubois accusé d'être trop faible pour Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Confronté aux absences de Youssouf Koné et de Jason Denayer, Sylvinho a été contraint de bricoler sa défense à cinq contre Saint-Etienne dimanche.

En effet, le coach brésilien avait décidé d’aligner Rafael dans le couloir droit et Léo Dubois à gauche. Clairement, l’international tricolore n’est pas à l’aise sur son mauvais pied, et cela s’est vu. Décevant dans l’apport offensif, celui qui portait le brassard de capitaine dans le Forez n’a pas été épargné par les critiques. Sur le site Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois l’a par exemple jugé comme trop faible pour devenir à terme un leader des Gones.

« Pas suffisamment propre techniquement, il a perdu beaucoup de ballons et a été mis en difficulté sur son côté gauche. Fernando Marçal ne l’a pas particulièrement aidé, mais il est le capitaine d’une équipe qui a été dominée par Saint-Etienne et n’a jamais su relever la tête pendant toute la rencontre. Il est pour l’instant loin du niveau que l’on peut attendre d’un leader de l’Olympique lyonnais » a indiqué le consultant, bien plus élogieux envers Anthony Lopes, qu’il estime être l’unique top de cette rencontre face à Saint-Etienne du côté de l’OL. Difficile de donner tort à l’ancien gardien de Lyon…