OL : Aulas a viré Garcia, Galtier priorité n° 1

Les choses n'ont pas traîné à Lyon, puisque Jean-Michel Aulas a reçu Rudi Garcia et a confirmé à ce dernier qu'il ne lui proposait aucune prolongation. L'OL rêve toujours de Christophe Galtier.

Au lendemain de la défaite de l’Olympique Lyonnais contre Nice, un résultat qui prive l’OL de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a vite repris les choses en main. Car si Rudi Garcia avait annoncé après la claque contre le Gym qu’il ne voulait pas prolonger à Lyon, le président rhodanien lui a confirmé ce lundi de vive voix qu’il n’avait nullement l’intention de le conserver au poste d’entraîneur. Le divorce sera d’autant plus facile entre les deux que le contrat de Garcia s’achève en cette fin de saison, et qu’il partira donc sans aucune indemnité. La fin d’une courte expérience lyonnaise d’à peine deux ans, mais qui a rapidement tourné au vinaigre, la relation entre Juninho et Rudi Garcia ayant vite dégénéré. Un situation compliquée que l’entraîneur de Lyon n’a d’ailleurs pas masqué en précisant dimanche dans les coulisses du Groupama Stadium que : « Il y a bien longtemps que j’ai décidé que je ne pouvais pas continuer dans ces conditions-là. »

Désormais acté, le départ de Rudi Garcia ouvre la porte à la venue d’un nouvel entraîneur à l’Olympique Lyonnais et selon L’Equipe, Jean-Michel Aulas et Juninho veulent toujours convaincre Christophe Galtier de rejoindre l’OL. « Ardemment courtisé par Nice, qui lui offrirait un meilleur contrat que l'OL, le technicien de 54 ans semble aujourd'hui beaucoup plus proche de la Côte d'Azur, même si rien n'est encore définitif. Son sort devrait se jouer dans les prochaines heures », précise le quotidien sportif. Parmi les autres pistes, rien de bien nouveau, de nombreux entraîneurs libres étant évidemment proposés à l’Olympique Lyonnais. La seule certitude étant que la possibilité de voir Juninho devenir entraîneur est désormais totalement oubliée. Le suspense devrait toutefois être rapidement levé sur ce sujet du futur entraîneur de l'OL.