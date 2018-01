OL : Aulas s'offre un bad-buzz à Epinal avant la venue de l'OM

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, OM.

En dépit de la belle victoire de Lyon face à Paris dimanche soir, Jean-Michel Aulas se paye plutôt un bad-buzz dans les médias ces derniers temps.

Il n’est pas certain que cela fasse sourciller le président lyonnais, mais après avoir essuyé de vives critiques de la part de Pascal Dupraz, quelques moqueries venant de Nicolas Sarkozy, c’est le maire d’Epinal qui envoie un tacle glissé au dirigeant rhodanien. En effet, à l’heure de recevoir Marseille en Coupe de France ce mardi soir, Michel Heinrich s’est confié dans les colonnes de L’Equipe sur la dernière venue d’un grand club de Ligue 1 dans les Vosges, et le souvenir n’est pas spécialement dithyrambique.

« Je me souviens de l’enthousiasme qu’avait suscité la qualification face à Lyon, c’était fantastique. Je me souviens aussi de l’attitude de Jean-Michel Aulas : il était arrivé comme un grand seigneur, en promettant de laisser la recette, et, au final, comme Lyon avait paumé, il n’avait rien lâché », a déploré le premier magistrat de la ville d’Epinal, en référence à l’élimination de l’OL dans des conditions délicates en 2013. Le président lyonnais pourra toujours rappeler qu’Epinal n’était alors pas vraiment un club amateur étant donné son niveau, même s’il se serait bien passé d’un tel déballage.