OL : Sarkozy met une droite à Aulas sur son grand stade

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Ancien président de la République qui n’a jamais caché sa passion pour le football, Nicolas Sarkozy était l’invité de la Chaine L’Equipe pour parler de son sport préféré.

L’homme politique s’est mis au niveau des débats, et n’a pas hésité à clasher Jean-Michel Aulas avec ses attaques régulières contre le PSG et le système dérégulé par l’arrivée des dirigeants qataris à Paris selon lui. Pour l’ancien maire de Neuilly-sur-Seine, le président de l’OL ferait tout de même bien de modérer ses propos, notamment quand il vante son modèle économique totalement autofinancé, ce que « Sarko » conteste visiblement.

« Jean-Michel, écoute moi bien. On t'admire, on t'aime, tu te concentres à mort sur l'Olympique Lyonnais, hein? Voilà. Blague à part, je pense que Jean-Michel Aulas est un type formidable, franchement, qui a fait un travail formidable, a poursuivi Nicolas Sarkozy. J'ai été très souvent à Gerland. Son projet de grand stade, c'est une réussite assez exceptionnelle, mais enfin quand ils ont été champions pendant sept années consécutives, les autres équipes ne disaient pas: c'est scandaleux, c'est un championnat à deux vitesses. Sans l’Etat français et l’Euro en France, Jean-Michel, tu peux faire le grand stade ? », a balancé l’ancien Président de la République, qui aura forcément droit à une réponse personnalisée de la part de Jean-Michel Aulas, qui n’aime déjà pas être attaqué en temps normal, et encore moins sur son stade.