OL : Aulas prêt à trahir Juninho pour s’offrir Sakho ?

Dans : OL.

Le mercato a officiellement ouvert ses portes en France et du côté de l’Olympique Lyonnais, il est clair que la priorité est de recruter un défenseur central.

Sur l’antenne de RTL il y a deux semaines, Rudi Garcia a clairement établi le portrait-robot du défenseur idéal pour l’Olympique Lyonnais. Le coach rhodanien souhaite un gaucher, leader dans l’âme et si possible, qui ne dépasse pas la trentaine. Mamadou Sakho (30 ans) coche presque toutes les cases. En manque de temps de jeu à Crystal Palace, l’ancien capitaine du Paris SG pourrait se relancer dans la capitale des Gaules. En début de week-end, le journaliste Patrick Juillard relançait d’ailleurs ce dossier, en indiquant que les discussions « avançaient bien entre Mamadou Sakho et l’OL ».

Juninho pas fan de Sakho ?

Reste que le directeur sportif Juninho n’est absolument pas fan de cette piste selon le twitto @Yannis_LB, qui indique que cette piste divise grandement en interne. « Si c’est vrai, ça veut dire tout simplement qu’Aulas négocie dans le dos des désirs de Juninho, qui n’aime pas du tout Sakho (confirmé sûr). Et le plus grave, c’est que ça ne serait pas surprenant » a indiqué le futur journaliste de la chaîne Téléfoot. Autant dire que ce premier dossier chaud du mercato lyonnais met déjà en avant des divergences entre les dirigeants rhodaniens. Reste à voir qui aura le dernier mot entre Juninho et Jean-Michel Aulas, d’autant plus qu’il y a désormais Bruno Cheyrou au milieu de la mêlée, l’ancien directeur sportif des féminines du PSG ayant remplacé Florian Maurice à la tête de la cellule de recrutement lyonnaise.