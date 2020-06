OL : Mamadou Sakho, sa cote remonte en flèche à Lyon

Dans : OL.

Diego Godin trop cher, Mamadou Sakho est revenu dans le haut de la pile en ce qui concerne les discussions sur le marché des transferts pour renforcer la défense de l’Olympique Lyonnais.

L’ancien capitaine du PSG possède un solide contrat avec Crystal Palace, mais le club londonien est à l’écoute des propositions. Et de son côté, le joueur est favorable à un retour en France en cas de bon contrat. Ce sera certainement le nerf de la guerre, mais selon Patrick Juillard, les discussions sont en cours et avancent de manière favorable. Il reste beaucoup à faire selon le journaliste de Foot365, mais la cote de Mamadou Sakho remonte à l’OL.

Il faut dire qu’à Lyon, on cherche un défenseur central, du côté gauche, avec de l’expérience et un tempérament de leader, et cela correspond plutôt au profil de Mamadou Sakho. S’il n’a plus qu’un an de contrat, l’ancien de Liverpool est néanmoins loin d’être donné, puisque les Eagles en réclament 10 ME. Un gros obstacle pour l’OL, qui ne se voit pas faire deux sacrifices financiers copieux : pour son transfert, mais aussi pour son salaire annuel sur la durée. Actuellement, Sakho émarge à 6 ME par an, et trônerait donc en tête des plus gros salaires du club à ce niveau. Avec ce retour en Ligue 1 et un contrat longue durée, un effort des deux côtés peut être effectué, mais cela représenterait un énorme investissement pour un défenseur central de 30 ans.