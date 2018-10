OL : Aulas ne dit pas non à un gros départ l'été prochain à l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Mardi soir, OL Groupe a annoncé avoir réalisé des bénéfices records lors de la saison 2017-2018. Au cours du dernier exercice, le bénéfice net a même affiché une hausse importante de 72% par rapport à l’exercice précédent.

Des chiffres qui donnent forcément le sourire à Jean-Michel Aulas. Néanmoins, le boss de l’OL refuse de s’enflammer et a déjà déclaré qu’il était dans l’incapacité de recruter des joueurs à plus de 20ME sur le marché des transferts. En parallèle, il a également confirmé qu’il avait reçu des offres importantes pour Ndombele, Cornet et Aouar cet été. Et qu’il ne pourrait pas les retenir indéfiniment…

« On a refusé des propositions faramineuses pour Tanguy Ndombele, Maxwel Cornet et Houssem Aouar. S’ils partiront tous en fin de saison ? Pas obligatoirement, mais on ne pourra pas tous les retenir » a d’ores et déjà prévenu Jean-Michel Aulas. Les supporters lyonnais peuvent donc se préparer mentalement au départ d’une de leurs pépites en fin de saison. Surtout que d’autres joueurs comme Nabil Fekir par exemple, pourraient également être sollicités. Comme souvent, le prochain mercato estival sera mouvementé à Lyon, pour ceux qui en doutaient.