OL : Un énorme mercato un jour à Lyon, Aulas dit non direct

Dans : OL, Mercato.

Pour Jean-Michel Aulas, rien de mieux qu’une ligne de comptes dans le vert pour oublier la déculottée sévère subie au Parc des Princes ce dimanche.

Ce mardi, le président lyonnais s’est félicité des résultats d’OL Groupe, dont l’exercice financier présente un résultat net positif de 8 ME. Un joli score pour une saison 2017-18 où Lyon ne figurait pas dans la très rentable Ligue des Champions. Grâce aux revenus du stade, et aux transferts comptabilisés, OL Groupe continue donc de grandir financièrement sur un modèle qui fait la fierté de son patron. Si l’avenir est plutôt prometteur financièrement, JMA met les choses au clair : jamais l’OL ne se payera un joueur majeur à plus de 25 ME dans les années à venir. Ce n’est clairement pas prévu au programme.

« On ne peut pas. Un Depay à 23 ME, c’est un coup d’éclat. Un Dembélé à 20 ME, c’est le maximum que l’on peut faire. Aller au-delà serait un risque pour la pérennité du club. Je suis sûr que les supporters ne veulent pas retrouver à mon départ l’OL là où il était quand je suis arrivé, en Ligue 2 et devant le tribunal de commerce », a prévenu le président rhodanien dans Le Progrès. Reste à savoir s’il s’agit d’un coup de bluff ou pas, l’OL semblant très proche l’été dernier d’aligner 30 ME pour convaincre le Benfica Lisbonne de lâcher Ruben Dias.