OL ‍: Ismaïl Yuksek à Lyon, le transfert hors de contrôle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La quête de la perle rare au milieu de terrain est décidément compliquée pour l’OL, qui cherche toujours à se renforcer dans ce secteur de jeu à une semaine de la fin du mercato.

Cet hiver, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais sont loin d’être inactifs. Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana et Gift Orban ont d’ores et déjà rejoint le club rhodanien. Mais l’état-major de l’OL ainsi que Pierre Sage veulent encore des renforts d’ici la fin du mercato dans une semaine. Un secteur de jeu fait désormais l’objet de toutes les attentions et il s’agit du milieu de terrain. Devant la défense, Nemanja Matic était la priorité de l’Olympique Lyonnais mais le dossier de l’international serbe s’est compliqué au fil des semaines.

Si cette piste n’est pas encore définitivement enterrée, les chances pour Lyon de rafler la mise sont de plus en plus minces en raison de la concurrence turque de Besiktas. C’est justement en Turquie que l’OL a identifié un potentiel plan B devant l’échec de la piste Nemanja Matic. Les Gones sont très intéressés par Ismaïl Yuksek, l’international turc (12 sélections) de 24 ans qui évolue au Fenerbahçe, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Egalement cité dans les radars de l’OM, le joueur est toutefois très cher.

La concurrence fait monter le tarif de Yuksek

Trop peut-être pour les finances de l’OL puisque selon les informations du Progrès, « la concurrence a fait monter les tarifs » pour le joueur turc. A tel point que Matthieu Louis-Jean et David Friio songeraient à laisser tomber cette idée qui avait pourtant de quoi séduire. Il ne reste plus qu’une semaine à l’Olympique Lyonnais pour trouver le ou les joueurs parfaits afin de renforcer le milieu de terrain, Pierre Sage ayant confirmé en conférence de presse qu’il voulait « un ou deux milieux » en plus cet hiver afin de disposer de solutions de recours derrière les titulaires Maxence Caqueret et Corentin Tolisso.