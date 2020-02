OL : Aulas dort comme un bébé, Riolo l’attaque comme jamais

Dans : OL.

Onzième de Ligue 1 après son match nul concédé à domicile face à Strasbourg dimanche (1-1), l’Olympique Lyonnais inquiète de nombreux observateurs.

Il faut dire que dans le jeu, l’équipe de Rudi Garcia ne dégage rien de véritablement rassurant, ce qui n’incite pas à l’optimisme pour les semaines à venir. Relégué à sept points de Rennes, Lyon est derrière des clubs comme Reims, Nice, Montpellier ou Monaco après 25 journées. Une anomalie selon Daniel Riolo, lequel s’est payé Jean-Michel Aulas dans les grandes largeurs sur l’antenne de RMC, ironisant à 100 % sur le bilan économique de l’OL en mettant en avant le sportif. Dans ce domaine, il y a assurément de nombreux motifs d’inquiétude pour l’Olympique Lyonnais et ce n’est pas le consultant de l’After Foot qui va dire le contraire…

« Monaco, qui vit une saison dont on a dit les pires choses, a maintenant de l’avance sur l’OL. Moi honnêtement, si je suis dirigeant à Lyon, je n’en dors pas la nuit. Mais visiblement à Lyon, on s’en fout et on dort très bien. Jean-Michel Aulas, il dort carrément comme un gros bébé donc tout va bien à Lyon. Cela fait des années que les Lyonnais avalent les salades de Jean-Michel Aulas, mais rien ne se passe. Cette semaine encore, il a parlé des résultats financiers du club. C’est génial, c’est super, mais alors ne demande pas aux gens de venir au stade ! Envoie le bilan comptable du club à tes supporters en recommandé avec une photo de Micheline la comptable, mais demande pas aux gens de venir au stade. Lyon cette année, ils ont tellement perdu en attractivité qu’ils font les matchs du dimanche à 15 heures ou les matchs du samedi à 20 heures. Mais Jean-Michel Aulas continue de nous dire que tout va bien ! » a commenté Daniel Riolo, pour qui la situation est extrêmement alarmante à l’Olympique Lyonnais.