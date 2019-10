OL : Marcelo n'est plus un pestiféré à vendre, il dit bravo !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Si l'on traînait sur les réseaux sociaux durant le mercato, ils étaient nombreux les supporters lyonnais à réclamer le départ de Marcelo jugé trop lent, trop vieux, trop maladroit, et cela alors que l'OL venait de faire signer Joachim Andersen. Et il fallait avoir de l'imagination pour croire que le défenseur brésilien pourrait rester titulaire au coeur de la défense de l'Olympique Lyonnais cette saison. Pourtant, loin de baisser les bras, Marcelo a bossé et ce mercredi soir, face à Leipzig, il a montré qu'il était clairement le patron à son poste. De quoi rassurer Bilel Ghazi qui avait lui aussi émis des doutes sur la défense de l'OL avec Marcelo.

« J’ai suffisamment été sévère et parfois définitif avec Marcelo la saison dernière pour ne pas souligner son comportement de patron, encore une fois. Dans l’attitude, dans la prestation, tout est positif cette saison. Dans un contexte où il paraissait condamné, c’est fort », reconnaît même le journaliste de L'Equipe, qui est convaincu que le défenseur brésilien a retrouvé son meilleur niveau grâce peut-être à la vive concurrence au sein de l'effectif lyonnais.