OL : Aulas bloque Gouiri mais ouvre la porte à Aouar !

Dans : OL.

Tandis que des rumeurs évoquent un possible départ au PSG, le cas Houssem Aouar a été abordé par Jean-Michel Aulas. Et c'est clairement flou.

Le mercato est loin d’être ouvert puisque ses nouvelles dates n’ont pas été officialisées, et l’Olympique Lyonnais ne sait pas encore quel sera son avenir européen, mais Jean-Michel Aulas sait qu’au sein de son effectif deux joueurs font l’objet de rumeurs, et surtout un : Houssem Aouar. Invité d’OL Night System, sur la chaîne du club rhodanien, le patron de l’Olympique Lyonnais a donc évoqué les dossiers Amine Gouiri et Houssem Aouar. Et si Jean-Michel Aulas a semblé relativement serein et affirmatif concernant le premier, il s’est montré nettement plus flou sur celui que l’on dit convoité par le Paris Saint-Germain.

Le président de l’OL a clairement dissocié les deux joueurs. « Amine Gouiri est un enfant de l’Academy qui a tous les talents. Il a malheureusement eu cette blessure qui l’a retardé dans sa progression. Il faut qu’il se réintègre dans le groupe opérationnel. Je suis persuadé qu’il fera une grande saison l’année qu’il vient. Notre volonté est évidemment de le garder (…) Houssem Aouar ? La décision des joueurs est toujours primordiale. Garder un joueur contre sa volonté n’est pas raisonnable. Houssem n’a pas manifesté le désir de partir. Notre volonté est d’essayer de le garder même si les sollicitations sont importantes. Il n’y a pas de négociation en cours », a précisé Jean-Michel Aulas, sachant qu’Houssem Aouar a encore 3 ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais et une valeur qui tourne autour de 50ME. De quoi forcément faire réfléchir, d'autant plus si l'OL ne joue pas une coupe européenne la saison prochaine. Mais là c'est une autre histoire.