OL : Aouar-Paqueta, c'est total régal à Lyon

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Houssem Aouar a retrouvé un excellent niveau ces dernières semaines. Buteur encore contre Lens samedi soir (2-1), le milieu de l’OL s’est réjoui de sa forme actuelle et de son association avec Lucas Paqueta.

En plus d’avoir été juste techniquement et bon dans l’utilisation du ballon, Houssem Aouar a encore une fois été décisif contre Lens en marquant le but du 2-0 avant la mi-temps. Le milieu offensif de l’OL a fait trembler les filets adverses pour la cinquième fois sur les six derniers matchs. Une sacrée performance lorsqu’on repense à ses occasions manquées notamment à Troyes il y a plus d'un mois ou même contre Brondby le 30 septembre dernier avant qu’il ne débloque son compteur. Ses pépins physiques derrière lui, Houssem Aouar peut donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Après la rencontre il a également insisté sur l’importance de la présence de Lucas Paqueta, positionné en faux neuf contre Lens, à ses côtés.

« C’est toujours plus facile de jouer avec des joueurs comme Paqueta »

« J’ai la réussite avec moi maintenant. Cela rajoute toujours un plus à mes matchs. Je suis de mieux en mieux, je n’ai plus de pépins physiques toujours forcément j’arrive à être à 100% sur le terrain. Je me donne à fond pour pouvoir aider le plus possible l’équipe (…) C’est toujours plus facile de jouer avec des joueurs comme Paqueta. Je trouve qu’on a une belle complicité sur le terrain. On se recherche beaucoup. Comme je l’ai dit, c’est beaucoup plus facile de jouer avec quelqu’un qui a la même sensibilité dans le jeu », a déclaré l’international français. Peter Bosz peut se réjouir de retrouver un Houssem Aouar aussi important pour son équipe. Le joueur formé à l’OL a prouvé qu’il pouvait prendre le relais de Lucas Paqueta quand ce dernier est dans un moins bon jour. Car oui, cela peut arriver.