OL-Lens : Cette fois, Lyon tient bon jusqu'au bout !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

12e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - RC Lens : 2-1.

Buts : Toko Ekambi (25e sur penalty) et Aouar (41e) pour l'OL ; Kalimuendo (61e) pour Lens.

Dans un choc de haut de tableau qui a tenu toutes ses promesses, l’Olympique Lyonnais a réussi à contenir le RC Lens (2-1).



Une semaine après sa cuisante défaite en fin de match à Nice, Lyon voulait se racheter devant son public. Sauf que dès le départ, l’OL tremblait, mais Boateng puis Denayer sauvaient les Gones sur leur ligne (12e). Une frayeur de courte durée, puisque le club rhodanien disposait ensuite d’un penalty, pour un tacle non-maîtrisé de Médina sur Guimaraes (23e). Cette offrande, Toko Ekambi la transformait sans trembler (1-0 à la 25e). Dans la foulée, Lens pensait recoller au score, mais le but de Clauss était refusé pour hors-jeu (34e). Une aubaine sur laquelle l’OL sautait, Aouar doublant la mise de la tête après un arrêt de Leca face à Toko Ekambi (2-0 à la 41e).

⏸ C'est la pause au @GroupamaStadium !



Solides défensivement, les Lyonnais ont pris l'avantage grâce à Karl Toko Ekambi, puis fait le break juste avant la mi-temps grâce à @HoussemAouar ! 💪🔴🔵



2-0 #OLRCL pic.twitter.com/T9q7q0M9MO — Olympique Lyonnais (@OL) October 30, 2021

Avec deux buts d’avance à la pause, Lyon pensait plus ou moins avoir match gagné, mais il fallait un grand Lopes face à Kakuta (47e) et Said (48e) pour conserver l’avantage. Suite à une réponse de Leca face à Paqueta (49e), le gardien lyonnais ne pouvait cette fois rien faire sur un tir un peu chanceux de Kalimuendo (2-1 à la 61e). Mis face à ses vieux démons, l’OL tremblait ensuite sur des opportunités de Frankowski (66e) ou Kakuta (73e). En fin de match, Lyon perdait Boateng et Dubois sur blessures (78e). Un double coup dur sans conséquence, puisque les Gones tenaient bon jusqu'au coup de sifflet final au terme d'un sprint final tendu (2-1).



🔚 C'est fini au @GroupamaStadium



L'@OL s'impose au bout du suspense et revient dans le TOP 5 au classement de la @Ligue1UberEats ! Votre avis sur la rencontre ? 🧐



🎙️ Les temps forts ➡️ https://t.co/oRbfBVyfIK#OLRCL pic.twitter.com/Ddn8tccoDQ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 30, 2021

Avec ce précieux succès contre un candidat au podium, l’équipe de Peter Bosz remonte provisoirement dans le Top 5 du championnat de France avec 19 points. Deux unités devant, le groupe de Franck Haise, qui perd pour la troisième fois de la saison, est toujours dauphin du PSG, mais sera sous la menace de Nice, de l’OM et même de Rennes dimanche.