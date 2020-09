OL : Aouar et Depay, deux départs sur le buzzer ?

Dans : OL.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais a connu un très gros coup d’accélérateur cette semaine avec les départs de Fernando Marçal, Kenny Tete et Rafael.

Dans les jours à venir, le club rhodanien pourrait bien enregistrer des départs supplémentaires, notamment dans le secteur offensif. On le sait, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie, lui qui est courtisé par Manchester City, Arsenal ou encore la Juventus Turin. En parallèle, la situation de Memphis Depay inquiète également en interne puisque le Néerlandais, en fin de contrat dans un an, figure dans le viseur de Ronald Koeman au FC Barcelone. Mais pour l’heure, l’Olympique Lyonnais n’a pas reçu d’offres suffisamment importantes pour lâcher ses deux meilleurs joueurs offensifs. Il faut dire que selon Canal +, c’est en toute fin de mercato que ces dossiers risquent de se décanter.

Une tendance confirmée par Karim Bennani sur le plateau du Canal Football Club. « Les grands clubs vont attendre la fin du mercato pour faire baisser les prix car certains joueurs en fin de contrat dans un an comme c’est le cas de Memphis Depay, vont peut-être partir pour moins cher dans les derniers jours du mercato estival. Ce qui est certain, c’est que Lyon doit vendre » a fait savoir le journaliste, pour qui la situation est donc complexe à bien des égards pour l’Olympique Lyonnais, qui pourrait être contraint de lâcher l’un de ses deux meilleurs joueurs dans les ultimes heures du mercato. Espérons pour les supporters de l’OL que Juninho, Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas anticiperont ses possibles départs tardifs. Rappelons que pour l’heure, les Gones n’ont pas enregistré le moindre renfort sur le marché des transferts…