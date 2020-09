Barça : Le FC Barcelone zappe Depay, le plan A se nomme Salah

Dans : OL.

Alors que la piste Depay est toujours d’actualité au Barça, Ronald Koeman lui préfère Mohamed Salah. Le nouvel entraîneur blaugrana se prend à rêver.

Arrivé cet été pour sauver un FC Barcelone sur le déclin, Ronald Koeman compte bien redorer le blason du club catalan. A peine arrivé, l’ancien sélectionneur néerlandais a joué de son réseau pour renforcer son effectif. Aucune signature n’a été bouclée, mais Koeman compte bien rapatrier Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, qu’il a côtoyés pendant ces deux dernières années en sélection. Concernant le dernier cité, il a donné son accord pour rejoindre le Barça mais les discussions avec les dirigeants de l’OL s’avèrent difficiles. Le dossier traîne pendant que certains dirigeants du FCB ne sont plus aussi sûrs de vouloir recruter le Lyonnais. Ronald Koeman pourrait alors changer son fusil d’épaule. Sjaak Swart (82 ans), ami proche du technicien néerlandais et recordman de matches avec l’Ajax, a livré une information croustillante sur un autre joueur recherché par Koeman, un certain Mohamed Salah.

« Je sais que Koeman le veut et je sais que Salah voudrait y aller », a-t-il rapporté au site Voetbalzone.nl. L’octogénaire n’a pas souhaité en dire plus et révéler la source de ses propos. Toujours est-il que les ambitions de Koeman reste très élevées. Cependant, il sera difficile pour les Catalans de s’offrir l’international égyptien (67 sélections, 41 buts) avant le 5 octobre, jour de clôture du mercato. D’une part, le temps est court pour réaliser une si grosse opération mais d’autre part, les fonds du Barça ne seront certainement pas suffisants pour boucler ce transfert, en raison du départ avorté de Lionel Messi. Quant à Liverpool, le champion d'Angleterre ne laissera certainement pas partir son meilleur joueur, auteur d'un triplé samedi contre Leeds (victoire 4-3).