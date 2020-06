OL : Aouar et Dembélé, le trésor à 123 ME d’Aulas !

Dans : OL.

La tendance est plus que jamais à un départ cet été pour deux éléments cadres de l’Olympique Lyonnais, à savoir Moussa Dembélé et Houssem Aouar.

Plusieurs scénarios sont possibles pour l'OL au mercato mais visiblement, entre Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé, un seul sera toujours Lyonnais la saison prochaine. Pour l’heure, le flou règne autour d’une éventuelle prolongation de contrat de l’international néerlandais. Le meneur de jeu rhodanien dispose lui d’un bon de sortie tandis que l’ancien avant-centre du Celtic Glasgow est extrêmement courtisé à l’étranger, notamment en Angleterre, où Chelsea et Manchester United le suivent. Mais alors que les rumeurs défilent, quelle est la valeur exacte des meilleurs joueurs de Jean-Michel Aulas ?

La valeur de Depay en baisse

Le très sérieux Observatoire du Football CIES va donner le sourire au président de l’Olympique Lyonnais puisque dans sa dernière lettre, il estime la valeur d’Houssem Aouar… à 69 ME. Une somme bien supérieure aux chiffres régulièrement évoqués par la presse italienne et anglaise, alors que le nom de l’international espoirs français est souvent associé aux cadors européens que sont Manchester City et la Juventus Turin. De son côté, Moussa Dembélé est estimé à 54 ME, un prix qui semble plus logique et en adéquation avec les estimations des tabloïds anglais. Au total, c’est donc une somme avoisinant les 123 ME que Jean-Michel Aulas pourrait récupérer s’il vendait Aouar et Dembélé. A condition bien sûr que les clubs intéressés soient prêts à poser ces sommes colossales sur la table. De son côté, Memphis Depay est estimé à seulement 37 ME en raison de sa situation contractuelle et de sa récente blessure au genou. Notons que dans le top 20 des joueurs les mieux valorisés de Ligue 1, seuls quatre clubs sont représentés : le PSG, Lille, Monaco et Rennes. Anomalie ou pas, des joueurs comme Morgan Sanson ou Boubacar Kamara sont oubliés et ne valent donc même pas 35 ME selon le CIES.