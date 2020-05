OL : Depay ou Dembélé, à la fin il n'en restera qu'un

Dans : OL.

Le mercato rime plus que jamais avec incertitude du côté de Lyon, où la probable non-qualification en coupe d’Europe risque d’entraîner des départs importants.

Celui d’Houssem Aouar est d’ores et déjà presque acquis puisque le meneur de jeu formé à l’OL dispose d’un bon de sortie. Son profil est apprécié par les dirigeants de la Juventus Turin, mais également par ceux de Manchester City. Quant à Moussa Dembélé et Memphis Depay, ils sont également très courtisés. Mais à en croire le journaliste Manu Lonjon, interrogé à ce sujet sur Twitch, il est peu probable que l’OL sacrifie à la fois l’avant-centre français et son capitaine néerlandais. Les Gones devront trancher, en prenant bien évidemment en compte la situation contractuelle des deux hommes. Par exemple, Memphis Depay sera en fin de contrat en juin 2021…

« En ce qui concerne Lyon, on me dit que sur les trois stars (Dembélé, Depay et Aouar), il y en a deux qui vont sortir. Je pense qu’Aouar va sortir. Ensuite, il ne reste qu’un an de contrat à Memphis Depay, donc il y a deux possibilités. Ou il prend le risque d’aller au bout de son contrat et de signer libre où il veut par la suite, ou alors Lyon lui donne les moyens de rester afin de continuer à Lyon. Quant à Dembélé, il a des offres en Angleterre. Beaucoup de gros clubs vont chercher des attaquants, on sait qu’il avait la cote à Manchester United. Arsenal pourrait aussi se positionner si Aubameyang ou Lacazette bouge » a commenté le spécialiste du mercato, pour qui l’OL conservera donc au minimum l’un de ses deux grands talents dans le secteur offensif afin de probablement l’associer à Karl Toko-Ekambi et à Tino Kadewere. Reste à voir qui sera le grand sacrifié du mercato de Lyon en attaque…