OL : Aouar dans le même avion que Paqueta, sacrée surprise l

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OL s'apprête à laisser partir Lucas Paqueta à West Ham, Jean-Michel Aulas pourrait aussi valider le départ d'Houssem Aouar vers Londres. Le mercato lyonnais devrait s'agiter dans le sens des départs.

Même si le départ de Lucas Paqueta de l’Olympique Lyonnais était prévisible, l’annonce d’un accord presque total entre West Ham et l’OL pour un transfert à 60 millions d’euros de l’international brésilien a éclipsé tout le reste. Pourtant, parmi les dossiers chauds à régler si possible d’ici mercredi minuit, il y a le cas Houssem Aouar. A un an de la fin de son contrat avec son club formateur, le milieu de terrain de 24 ans sait que Peter Bosz ne compte pas sur lui, et s’il veut avoir du temps de jeu, il faudra qu’il accepte de partir durant l’été. Un deal gagnant-gagnant car Jean-Michel Aulas pourrait aussi souffrir de voir partir pour zéro euro dans un an celui qui a été international tricolore. Mais à quatre jours la fin du marché des transferts se profile et le temps presse pour Houssem Aouar et l’OL. C’est dans ce contexte qu’une piste se précise ce samedi pour Aouar, et ce n'est pas l'OGC Nice, club qui adore se servir à Lyon.

Aouar en Premier League, Lyon veut y croire

Selon le site anglais GiveMeSport, Patrick Vieira insiste pour faire venir le milieu de terrain français à Crystal Palace. Et Ryan Taylor, journaliste du Daily Express confirme qu’Houssem Aouar devrait faire partie d’un trio de joueurs qui vont rejoindre le club londonien de Premier League d’ici la fin du mercato. « Je pense que Palace va regarder du côté d’Aouar, de ce que j’ai compris, le club va recruter deux ou trois joueurs dont lui », a indiqué le journaliste anglais, qui ne confirme pas le montant de 20 millions d'euros évoqué par ailleurs. Longtemps annoncé au Betis Séville, Houssem Aouar pourrait donc lui aussi découvrir la Premier League en même temps que Lucas Paqueta, ce qui ferait le bonheur de l'Olympique Lyonnais au moins sur le plan financier. Sur l'aspect sportif, on saura cela dans quelques mois.