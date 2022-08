Nice attaque l'OL pour Aouar, c'était pas prévu

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Annoncé sur le départ pendant tout l'été, Houssem Aouar n'a pas de points de chute à l'heure actuelle. Nice se réveille ce vendredi, même si le numéro 8 de l'OL se voyait plus évoluer à l'étranger.

C’est l’un des bons de sortie les moins utilisés de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Cela fait désormais deux ans que Houssem Aouar a le feu vert pour quitter l’Olympique Lyonnais. Si en 2020, après une Ligue des Champions bien menée, Jean-Michel Aulas se voulait gourmand pour un international français pisté par le Real Madrid et Manchester City, les choses ont bien changé depuis. L’été dernier, aucune offre solide n’a été effectuée. Et cet été, à quelques jours de la fin du mercato, le numéro 8 est bien parti pour rester. Régulièrement blessé à la cheville, peu sollicité en ce début de saison, Houssem Aouar a très peu de contacts, lui qui envisageait de rejoindre le championnat anglais ou espagnol. Mais selon RMC, une nouvelle piste vient de s’ouvrir, et il reste désormais à savoir si cela a des chances d’aboutir.

Nice contacte l'OL et Monaco

🗨 Le coach Peter Bosz avant #SDROL : "En fin d'entrainement, @HoussemAouar a eu un problème avec sa cheville. @JeromeBoateng et @SDiomande2 ne se sont pas entrainés avec le groupe. Je parle avec mes joueurs qui sont cités dans d'autres clubs. On est habitués à cela." pic.twitter.com/ginnPyhXp0 — Olympique Lyonnais (@OL) August 26, 2022

L'OGC Nice, qualifié en Conférence League, entend bien se démener jusqu’au bout du mercato pour se renforcer, Lucien Favre n’étant pas satisfait par son effectif actuel. La rumeur évoque même un intérêt et une offre pour Edinson Cavani. En cas de contact, l’OL ne fermerait pas la porte à un départ d’Aouar, même si la radio sportive précise que le joueur n’avait pas forcément prévu de continuer sa carrière en France. Les dirigeants lyonnais vont déjà écouter ce qui leur est proposé, alors que Nice s’active et a même récemment contacté l’AS Monaco pour recruter Sofiane Diop, en mal de temps de jeu sur le Rocher. L’OL n’a en tout cas pas beaucoup de choix dans ce dossier, car si jamais Aouar devait rester cet été, il partirait ensuite libre en fin de saison, ce qui représenterait un sacré gâchis.