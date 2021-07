OL : Andersen vendu une blinde, Aulas avait raison

Dans : OL.

Après une saison en prêt à Fulham la saison dernière, Joachim Andersen va définitivement quitter l’OL pour la Premier League cet été.

Capitaine de Fulham la saison dernière, Joachim Andersen s’est fait un nom en Premier League. Et à vrai dire, cela fait grandement les affaires de l’Olympique Lyonnais, qui a réussi à vendre son international danois au prix fort. En effet, comme indiqué par ailleurs, un accord a été trouvé entre le board de l’OL et Crystal Palace pour le transfert définitif de Joachim Andersen. Et malgré ses prestations mitigées sous le maillot lyonnais, l'ex-défenseur de la Sampdoria va rapporter un joli pactole à Lyon puisque le Daily Mirror affirme que le montant du transfert de l’international danois à Crystal Palace s’élève à 22 ME plus 5 ME de bonus.

Il y a quelques jours, L’Equipe affirmait que le montant du transfert était 20 ME bonus compris. Une information qui avait provoqué la colère de Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux. « L’information est surement étayée mais l prix est notoirement supérieur… Lisez nos communiqués ! Ce qu’il y a de bien avec H Guillemet c’est qu’il redit toujours les mêmes choses donc je le rectifie : L’OL n’a pas besoin de vendre pour recruter l’OL gère au mieux son effectif qui sera de qualité comme depuis 24 ans où l’OL est tjrs en coupe d’Europe » avait publié Jean-Michel Aulas, qui refuse de donner à Lyon l’image d’un club qui brade ses joueurs en cette période de mercato. Si la presse anglaise dit vrai, c’est donc au prix fort que Joachim Andersen aura été vendu. Les prétendants de Thiago Mendes, de Maxwel Cornet ou encore d’Houssem Aouar, tous susceptibles de quitter l’Olympique Lyonnais cet été, sont donc prévenus. Il faudra lâcher les millions d’euros pour convaincre Juninho et Jean-Michel Aulas au mercato…