OL : Andersen à Fulham, Aulas intervient

Dans : OL.

L’accord a été trouvé, Joachim Andersen va quitter l’Olympique Lyonnais dans les prochaines heures, et tenter sa chance de manière permanente en Premier League.

Après son prêt concluant à Fulham, le Danois n’ira pas bien loin puisque c’est du côté de Crystal Palace qu’il va s’engager définitivement pour les cinq prochaines saisons. Un transfert qui va permettre à l’OL de limiter la casse, l’arrière central ayant totalement raté sa première saison à Lyon, avant d’être poussé vers la sortie. S’il sera bien évidemment impossible pour Lyon de retomber sur ses pattes vue l’ampleur de l’investissement au départ, le montant du transfert sera scruté attentivement. L’international danois avait été acheté 24 ME il y a deux ans par l’OL, alors qu’il s’était fait remarquer du côté de la Sampdoria. Selon L’Equipe, la vente d’Andersen va rapporter 16 ME, assortis de bonus pouvant monter au maximum à 4 ME. Le quotidien sportif cite des sources proches du joueur, et donc bien placées pour évoquer les détails de ce transfert. Mais pas aussi bien que Jean-Michel Aulas, qui a tenu à mettre son grain de sel sur les réseaux sociaux. Toujours aussi prompt même s’il sait aussi parfois se faire discret, le président de l’OL a confirmé l’information de l’imminence de ce transfert, mais pas du tout celle du prix indiqué.

« l’information est sûrement étayée mais le prix est notoirement supérieur …. Lisez nos communiqué ! », a lancé le président de l’OL, qui n’a pourtant pas encore communiqué à ce sujet. En tout cas, cela laisse entendre que le montant du transfert est supérieur à celui annoncé, ce qui permettra certainement de s’approcher d’une rentrée d’agent à hauteur de 20 ME. « Tant mieux pour l’OL », a ainsi conclu le journaliste interpellé par Jean-Michel Aulas, histoire de dire que le journal ne s’amusait pas à baisser le prix du transfert pour embêter Lyon et son président.