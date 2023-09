OL ‍: Accusé de cracher sur Cherki, Grosso riposte ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur le banc de l’OL pour la première fois contre Brest le week-end dernier, Fabio Grosso a effectué un premier choix fort en laissant Rayan Cherki sur le banc au coup d’envoi de la rencontre.

Titulaire indiscutable sous Laurent Blanc, capable du meilleur comme du pire, Rayan Cherki a débuté sur le banc pour la grande première de Fabio Grosso avec l’Olympique Lyonnais. Pour l’heure, on ignore si le nouveau coach de l’OL confortera ce choix à Reims dimanche, d’autant qu’Alexandre Lacazette est suspendu. Quoi qu’il en soit, la décision de Fabio Grosso n’a pas vraiment été payante car sans Cherki, le club rhodanien n’a pas mis en difficulté l’équipe brestoise, laquelle a fini par s’imposer dans le money-time (1-0).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Dès ses premiers pas, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a donné l’image d’être contre Rayan Cherki, un joueur qui divise dans le vestiaire comme révélé par RMC en milieu de semaine. Mais dans des propos rapportés par Le Progrès ce vendredi, ce n’est pas vraiment le cas. En réalité, Fabio Grosso veut simplement envoyer le message que peu importe les statuts et l’expérience des joueurs dont il dispose, tout est remis à plat et tout le monde aura sa chance.

Grosso travaille comme un fou pour sortir l'OL de la crise

« Je respecte ceux qui ont fait une grande carrière et ceux qui débutent, je respecte tout le monde » a notamment fait savoir l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, désireux de donner sa chance à chacun de ses joueurs. Ce qui est certain, c’est que Fabio Grosso donne le maximum pour permettre à l’OL de vite sortir de la crise de résultat dans laquelle le club est englué. « Il passe vraiment toutes ses journées au centre d’entraînement, il étudie tout, regarde tout. Il ne perd pas une seconde. Il est du matin au soir au club. Il n’a vraiment pas le temps de donner un coup de fil à l’extérieur » indique notamment l’un de ses proches. Ce travail acharné va-t-il payer ? Premiers éléments de réponse dès dimanche sur la pelouse de Reims pour l’OL, un match qui s’annonce compliqué au vu de la belle forme des hommes de Will Still, vainqueurs à Lille mardi en match en retard (1-2).