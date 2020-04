OL : 3ME tombés du ciel au mercato ?

Dans : OL.

La conjoncture actuelle ne devrait pas pousser l’Olympique Lyonnais à réaliser des folies sur le marché des transferts l’été prochain.

Dans un article consacré au mercato de l’OL ce dimanche, Le Progrès indiquait même qu’un mercato blanc n’était pas à exclure dans la capitale des Gaules, où Rudi Garcia pourrait être contraint de se satisfaire de l’arrivée de Tino Kadewere en provenance du Havre. Bien évidemment, Lyon se remettra de cette crise grâce à son modèle économique solide. Mais pour Jean-Michel Aulas, il sera certainement nécessaire de se serrer la ceinture au mercato. Toutefois selon AS, le président lyonnais pourrait recevoir une excellente nouvelle en provenance de Madrid l’été prochain avec un chèque totalement inattendu.

Effectivement, le média madrilène affirme qu’un transfert de Mariano Diaz est de plus en plus probable du côté du Real Madrid. Inutilisé par Zinedine Zidane cette saison chez les Merengue, l’ancien buteur de l’OL ne parvient pas à s’imposer au milieu des stars que sont Karim Benzema, Gareth Bale, Vinicius ou encore Eden Hazard. Ainsi, il pourrait se laisser convaincre de faire ses valises malgré sa volonté de s’imposer au Real Madrid. Et en cas de transfert de Mariano Diaz l’été prochain, l’Olympique Lyonnais touchera 15 % de l’indemnité récoltée par Florentino Pérez, comme le souligne le journal espagnol dans son édition du jour. Une bonne nouvelle pour Lyon, qui pourrait récolter près de 3 ME en cas d’une vente à 20 ME de Mariano Diaz, ce qui correspond plus ou moins à la valeur marchande actuelle du joueur. Car malgré sa saison difficile au Real, le Dominicain de 26 ans est sous contrat jusqu’en juin 2023, ce qui veut dire que Florentino Pérez ne le bradera pas lors du prochain mercato.