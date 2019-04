Liga : Un an après avoir quitté Lyon, Mariano Diaz voit flou

Dans : OL, Liga, Mercato.

Cela avait été l'une des grosses surprises de la fin du mercato d'été 2019, Mariano Diaz avait quitté l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Real Madrid au nez et à la barbe de Séville, les Merengue ayant levé l'option de rachat prioritaire qu'ils avaient sur l'attaquant lors de son transfert à l'OL un an auparavant. Mais depuis, celui qui avait tout de même brillé sous le maillot rhodanien est clairement rentré dans le rang, Mariano Diaz étant surtout plombé par des soucis physiques, ce qui l'a fait peu à peu disparaître des radars. Et, à moins de deux mois du début du mercato, l'idée d'un nouveau départ du Real Madrid est dans l'air, même si l'attaquant veut tenter de prouver à Zinedine Zidane qu'il peut lui rendre service.

Selon ABC.es, Mariano Diaz est cependant conscient que son avenir, s'il veut avoir du temps de jeu, passe certainement par un transfert ou un prêt lors du prochain mercato estival. Et si Zinedine Zidane lui conseille d'aller voir ailleurs, l'attaquant de 25 ans ne s'opposera pas à ce choix et acceptera de s'éloigner du Real Madrid, même s'il devra obligatoirement revoir ses ambitions sportives à la baisse après avoir rêvé d'une carrière brillante sous le maillot des Merengue.