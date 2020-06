OL : 10 ME pour Ngadeu, Lyon va négocier à la hache

Dans : OL.

Les pistes se multiplient pour le dossier prioritaire de l’Olympique Lyonnais au mercato. Il s’agit du recrutement d’un défenseur central, qui est considéré comme la préoccupation principale des dirigeants lyonnais.

Des noms ronflants sont parfois prononcés, comme Diego Godin ou Mamadou Sakho, mais une nouvelle piste a vu le jour cette semaine. Il s’agit de celle menant à Michael Ngadeu. Le solide arrière central camerounais avait été déniché par La Gantoise en République Tchèque l’été dernier, et ce pour 4,5 ME. Un an plus tard, s’il a progressé en Belgique, son club espère désormais le vendre le double, soit 10 ME. De son côté, le joueur plait beaucoup à Juninho, qui a pu échanger avec ses représentants et a visiblement bien compris que l’intérêt était à la fois sérieux et réciproque, annonce RMC.

Seul problème, mais de taille, l’OL n’est pas du tout prêt à monter aussi haut pour un défenseur avec une expérience limitée, et qui n’est plus de première jeunesse puisqu’il aura 30 ans en novembre prochain. De plus, Lyon soupçonne surtout les dirigeants belges d’avoir fait subitement monter les enchères dès que le nom de l’OL est apparu dans les discussions. Voilà qui va oublier Juninho à trancher dans le vif. Car si un accord avec le Camerounais de 1,91 m. est largement envisageable, trouver un terrain d’entente avec La Gantoise sera plus délicat. En tout cas, le club belge se sent en position de force en raison du contrat de Ngadeu, qui porte jusqu’en juin 2023. Néanmoins, niveau salaire et transfert, cela reste toujours moins cher que Godin et Sakho, mais encore faut-il savoir à quel point Juninho estime cette recrue intéressante pour son club désormais.