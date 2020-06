OL : Sakho, Godin, Aulas promet du lourd au mercato

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central dans l’optique du prochain mercato, Lyon a coché les noms de Mamadou Sakho et de Diego Godin.

Deux pistes qui semblent pourtant bien onéreuses pour le club rhodanien, d’autant plus que l’OL ne sera pas qualifié en coupe d’Europe la saison prochaine, sauf victoire finale en Ligue des Champions ou succès en Coupe de la Ligue face au PSG. Néanmoins, impossible n’est pas Lyonnais à l’aube de ce mercato estival et malgré la crise du Covid-19 selon Jean-Michel Aulas, lequel a affirmé au micro d’Europe 1 que les pistes Diego Godin et Mamadou Sakho étaient bien réelles. Même si Lyon suit également d’autres dossiers en défense.

« Mamadou Sakho (Crystal Palace) et Diego Godin (Inter Milan) ? Ce sont des noms qui ont été cochés. Mais il y en a beaucoup d’autres. On a la particularité d’avoir la possibilité, malgré la crise sanitaire, de faire un recrutement qui sera ambitieux. On veut viser les premières places la saison prochaine » a indiqué Jean-Michel Aulas. Des propos qui vont rassurer les supporters lyonnais d’autant que dans le même temps, Rudi Garcia a confirmé la nécessité absolue de recruter en défense centrale, cette fois au micro de RTL. « On cherche un défenseur central. Numériquement, il y en a que trois. On a besoin de leadership, mais on regarde des défenseurs jeunes, plutôt qu’expérimenté. Je ne sais pas si financièrement tout sera possible ». Cela va donc bouger à l’Olympique Lyonnais, où un joueur comme Marcelo ne devrait pas être retenu en cas d’offre. La certitude, c’est que les Gones cherchent un potentiel titulaire afin d’épauler Jason Denayer la saison prochaine, Joachim Andersen n’ayant pas convaincu le staff lyonnais malgré son transfert record l’été dernier.