« ‍Il se passe des choses pour Cherki ‍», l’OL patiente

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'une entrée en jeu très médiocre vendredi contre le FC Metz, Rayan Cherki a agacé les supporters de l'Olympique Lyonnais. Son entraîneur calme le jeu.

Malgré les bons résultats actuels de l’Olympique Lyonnais, un joueur focalise l’attention de manière négative, c’est Rayan Cherki. Personne ne peut nier les qualités du joueur de 20 ans, mais c’est une évidence, Cherki traverse une période très délicate, à l’image de sa prestation contre les Messins lorsqu’il est entré en jeu. Daniel Riolo avait sorti l’artillerie lourde contre le natif de Lyon. « Il n’a même plus un corps de joueur de football de haut niveau. C’est très bizarre pour son âge. Je trouve cela inquiétant, tu as l’impression qu’il n’arrive plus à courir. Et je pense que Sage ne va pas lui faire de cadeau », avait expliqué le journaliste de RMC. A la veille du quart de finale de Coupe de France entre l’OL et Strasbourg, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a répondu à une question sur Rayan Cherki, et il ne s’est pas dégonflé.

Cherki doit être en Ligue 1 comme en Coupe de France

OL : « Cherki n’a plus le corps d’un footballeur », Riolo craque https://t.co/q7mUmwlTAZ — Foot01.com (@Foot01_com) February 24, 2024

Plutôt que de taper en touche, Pierre Sage a reconnu que si Rayan Cherki était à la peine en Ligue 1, il brillait nettement plus en Coupe de France. Mais quoi qu'il en soit, le coach de l'Olympique Lyonnais attend plus de son joueur offensif, avouant que ce dernier devait régler certains problèmes avant d'être au top. « C’est difficile d’expliquer de manière rationnelle pourquoi Rayan est meilleur en Coupe. Si on lui laissait le choix d’inverser ses stats, il le ferait assez rapidement. C’est un joueur sur lequel on peut compter aussi dans cette compétition. C’est un atout pour nous. Il a été très performant au tour précédent. Depuis il a un peu moins joué mais ses entrées nous ont montré des choses, notamment contre Nice. Il se crée une grosse occasion en fin de match. On attend de lui qu’il soit performant. C’est un jeune joueur. En ce moment, il se passe des choses pour lui. J’attends qu’il digère un peu tout ça de manière à stabiliser ses performances et faire en sorte qu’il devienne le joueur qu’il doit être », a précisé Pierre Sage, qui laisse du temps à Rayan Cherki pour avoir des performances optimales en Ligue 1 comme c'est le cas en Coupe de France, épreuve dans laquelle il a marqué deux buts en trois matchs contre zéro en Championnat.