Merci l'OL, Moussa Dembélé fait un rêve fou

Par Eric Bethsy

De nouveau titulaire à l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé reprend confiance. L’attaquant des Gones se verrait bien intégrer l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde, l’un des trophées qui le font rêver.

Avant l’annonce de sa liste le mercredi 9 novembre, Didier Deschamps reçoit un tas de candidatures. Beaucoup de joueurs sont évidemment interrogés sur leurs chances de disputer la Coupe du monde 2022. Y compris des éléments a priori absents des plans du sélectionneur de l'équipe de France. C’est notamment le cas de Moussa Dembélé qui s’est pourtant montré optimiste pendant son entretien accordé à Prime Video.

« Pourquoi j'y crois encore ? J'y crois parce que je connais mes qualités, a répondu l’attaquant de l’Olympique Lyonnais au diffuseur de la Ligue 1. Cela passe par des performances en club et je vais essayer de tout donner pour me donner une chance d'espérer. Mais je suis quand même conscient que ce n'est pas si facile que ça. Mon rêve le plus cher ? Il y en a plusieurs. Déjà, c'est de remporter un trophée majeur, une Coupe du monde et une Ligue des Champions parce que ce sont forcément des trophées qui font rêver. Et continuer à marquer des buts, même à 40 ans. » Si la déclaration finit sur une plaisanterie, l’espoir de Moussa Dembélé semble bien réel.

Dembélé devancé par la concurrence

Il faut dire que le Lyonnais, souvent remplaçant sous les ordres de Peter Bosz, a retrouvé une place de titulaire aux côtés d’Alexandre Lacazette. Le duo reformé par l’entraîneur Laurent Blanc pourrait l’aider à se mettre en valeur. D’autant que le club rhodanien va disputer des matchs médiatisés face à Lille et l’Olympique de Marseille avant l’annonce de la liste. Le problème pour l'avant-centre, c'est que derrière les intouchables Karim Benzema et Kylian Mbappé, des internationaux comme Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder et Randal Kolo Muani le devancent dans la hiérarchie du sélectionneur.