Même en crise, l’OL fait peur en Ligue 1

Relégable après six journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais vit un début de saison très compliqué. Le club rhodanien n’est sans doute pas près de retrouver son statut. Et pourtant, son prochain adversaire, le Stade de Reims, se prépare à affronter une équipe toujours aussi redoutable.

Pour enregistrer une première victoire cette saison, un déplacement à Auguste-Delaune n’est pas l’idéal. Le Stade de Reims réalise un début d’exercice convaincant et fait partie des équipes en forme du moment. Nouvel exemple mardi dernier avec sa victoire à Lille (2-1) en match en retard de la sixième journée de Ligue 1. Un succès avec la manière qui a ravi l’entraîneur Will Still.

Reims en pleine confiance

« La victoire à Lille est un match référence sur le plan émotionnel, a commenté le coach rémois en conférence de presse. L’état d’esprit a été excellent, on a affiché un vrai sens du sacrifice face à un adversaire qui n’avait pas perdu sur son terrain depuis un an. On souhaite garder de la régularité dans le contenu de nos matchs. » A ce niveau, le Stade de Reims risque de poser des problèmes à un Olympique Lyonnais en grande difficulté.

De son côté, le club rhodanien enchaîne les contre-performances. Et l’arrivée du nouvel entraîneur Fabio Grosso, à la place de Laurent Blanc parti d’un commun accord avec la direction, n’a pas empêché les Gones de chuter à Brest (1-0) samedi dernier. Mais pour Will Still, il n’est pas question de prendre Lyon à la légère, même en l'absence d'Alexandre Lacazette suspendu. Le technicien considère encore l’actuel 17e de Ligue 1 comme un redoutable adversaire.

« J’ai dit aux joueurs que je me foutais complètement du classement, car la qualité individuelle des Lyonnais reste très impressionnante, a prévenu le Belge avant la rencontre prévue dimanche à 13 heures. Le nouveau coach va apporter d’autres idées et ses joueurs vont vouloir se montrer. Je m’attends à la meilleure version de Lyon. » N’en déplaise au consultant Sidney Govou, le passé de l’Olympique Lyonnais reste dans les têtes.