Lucas Paqueta vendu, l'OL sommé de se justifier

L'OL en a désormais terminé avec son mercato estival. Le club rhodanien a renfloué ses caisses mais perdu pas mal de qualité.

Peter Bosz va devoir faire avec les moyens du bord. L'entraineur de l'OL, qui souhaitait voir débarquer du renfort en fin de mercato, dont un numéro 6, n'aura pas eu gain de cause. Pire pour lui, le Néerlandais a dû faire face au récent départ de Lucas Paqueta à West Ham. Si l'OL compte encore de belles solutions sur le terrain pour combler l'absence du Brésilien, les fans et observateurs ont peur que la réalité sportive rattrape les Gones en cours de saison. Pourtant, du côté de la direction de l'OL, dont Vincent Ponsot, on se félicite du travail accompli cet été sur le marché des transferts.

Paqueta, Vincent Ponsot se justifie

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le directeur du football du club lyonnais a notamment tenu à rassurer les plus inquiets : « On a investi 172 M€ depuis trois saisons. Et quand vous prenez un joueur libre, il y a un impact très significatif sur la masse salariale et l'écart aujourd'hui dans notre masse salariale couvre largement le différentiel dont on parle sur les transferts. Il faut faire une distinction entre les ventes et cette masse salariale. » Cet été, la balance des transferts de l'OL est positive avec 36,9 millions d'euros de recettes liées au mercato, sans compter les bonus du départ de Lucas Paqueta à West Ham. Mais ce dernier ne fait pas le bonheur de tout le monde à Lyon. Sur ce point, Vincent Ponsot n'a pas hésité à parler d'hypocrisie : « C’est une hypocrisie le cas Paqueta. On a anticipé en sachant qu’il souhaitait partir. S’il avait voulu rester, il n’y aurait pas eu de problème mais on a essayé de le prolonger en mars-avril, on n’a pas trouvé d’accord. Il y a trouvé son intérêt ». Pas certain que cette sortie suffise à calmer la gronde des fans de l'OL. Pour le moment, tout va bien sportivement à Lyon, avec 10 points pris en 4 rencontres disputées (Lyon compte un match en retard à rattraper à Lorient). Le calendrier infernal que va vivre le club jusqu'à la Coupe du monde sera dur à gérer et devrait en dire plus sur les ambitions que peut avoir Lyon cette saison sur la scène nationale.